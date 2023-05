SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O explosivo aéreo estava próximo a um viaduto ferroviário na cidade de Breslávia e foi achado por trabalhadores de uma obra. O achado gerou a evacuação de residentes. As informações são da agência Associated Press.

Cerca de 2.500 cidadãos tiveram que ser evacuados após uma bomba alemã do modelo SC250 ter sido encontrada. O explosivo pesa 250 kg.

A polícia emitiu um apelo público para a evacuação. Os residentes foram levados de ônibus até um local seguro. O tráfego de trens precisou ser interrompido.

Agentes especializados trabalharam na remoção da bomba. Aleksandra Freus, porta-voz da polícia, disse à emissora TVN24 que alguns cidadãos se recusaram a sair do local.

Breslávia foi palco de combates e bombardeios com a União Soviética. A cidade pertencia à Alemanha durante o período e tornou-se parte da Polônia após as fronteiras serem redesenhadas com o fim da guerra.