SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um urso panda albino foi flagrado por câmeras da Reserva Natural Nacional de Wolong, no sudoeste da China. Nas imagens, o panda se aproxima de uma mãe e seu filhote, faz sinal para interagir, mas a fêmea não desce da árvore. Quando os dois se afastam, o panda albino cheira o espaço onde eles estavam.

Pesquisadores acreditam que a fêmea pode ser mãe do panda albino pelo seu comportamento calmo. Segundo a gestão da reserva, os três pandas aparecem juntos em outras 15 gravações.

A filmagem, feita em fevereiro de 2023, é a primeira que mostra o rosto de um panda albino. As informações são de autoridades da reserva de Wolong, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Em 2019, o panda albino também tinha sido avistado na reserva.

"No final de fevereiro, os pandas selvagens em Wolong entraram na temporada de estro e as fêmeas com filhotes podem ser muito agressivos quando um adulto se aproxima ou invade.", disse Wei Rongping, engenheiro sênior do Centro de Pesquisa e Conservação de Pandas Gigantes da China.

"Esta panda fêmea era extremamente calma e não estava em conformidade com a regra geral. Uma possibilidade é que a panda fêmea seja a mãe do panda todo branco.", finaliza.