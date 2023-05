MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O presidente Recep Tayyip Erdogan, que busca a reeleição na Turquia, foi filmado distribuindo dinheiro a apoiadores neste domingo (28), dia do segundo turno. A cena foi registrada em Istambul, na frente do local onde o político votou, por volta das 12h (6h em Brasília).

Erdogan lidera a apuração dos votos e pode vencer o terceiro mandato presidencial, após três vitórias nas urnas como premiê. Ele está no poder há 20 anos.

Na filmagem, é possível ver que ele entrega seis notas de 200 liras (cada uma equivale a cerca de R$ 50), enquanto também cumprimenta os apoiadores. No primeiro turno, ele também foi filmado dando dinheiro para crianças.

Na tradição local, os mais velhos costumam presentear crianças com dinheiro em datas especiais, como feriados islâmicos. Erdogan, no entanto, estendeu gesto a situações eleitorais.

Líder carismático e populista, Erdogan consolidou apoio entre os segmentos mais conservadores e religiosos da população, além dos moradores das áreas rurais. Também conta com cobertura favorável da mídia estatal e da imprensa, controlada por aliados.

Ele, que concentrou cada vez mais poder e tomada de decisões ao longo dos anos, tem maioria no Parlamento e diminuiu a independência do Judiciário, o que torna difícil a responsabilização do presidente em eventuais irregularidades.

Antes da eleição, Erdogan também concedeu aumento de salários para o funcionalismo e de benefícios sociais.