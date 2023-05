SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove crianças da mesma família morreram na Namíbia, na África, após ingerirem um mingau tóxico que causou um envenenamento alimentar grave.

O incidente ocorreu no distrito de Nyangana, região nordeste do país.

O mingau se tornou tóxico devido à mistura com uma substância fermentada proveniente de uma bebida alcoólica caseira.

Além das nove crianças, outras quatro pessoas faleceram, totalizando 13 mortes.

Outras oito pessoas continuam hospitalizadas, cinco delas em estado crítico.

O Ministério da Saúde e Serviços Sociais da Namíbia está prestando apoio aos sobreviventes.

Técnicos do Ministério também estão fornecendo orientações sobre práticas adequadas de preparação de alimentos e informando sobre os perigos de misturar alimentos com materiais potencialmente contaminados.

"Fomos informados que membros de uma família consumiram um mingau tóxico feito com farinha mahangu (elaborada com milheto, um tipo de cereal, também chamado de painço) e adicionaram sedimento fermentado seco e triturado de cerveja caseira, conhecida localmente como mundevere", disse o porta-voz do Ministério da Saúde da Namíbia, em nota oficial