BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o papa Francisco conversaram por telefone nesta quarta-feira (31). Em nota, o Palácio do Planalto informou que o petista agradeceu a atuação do pontífice pela paz na Ucrânia e pelo combate à pobreza.

Na conversa, ainda segundo o comunicado, Lula também agradeceu pela atuação da Igreja Católica em prol da "preservação da Amazônia, contra as forças que atacam a floresta" e pelas menções e solidariedade do papa com o Brasil ao longo dos últimos anos.

O presidente convidou Francisco para fazer uma visita ao país. O papa teria dito que avaliaria a possibilidade. Os dois devem ter uma audiência no Vaticano em junho ou julho deste ano.

De acordo com o Planalto, Lula ainda relatou ao chefe da Igreja Católica suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia e lamentou a escalada do conflito na região.

O papa ainda teria dito ao brasileiro que ele tem autoridade para liderar um processo de busca de paz.