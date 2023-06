SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 20 anos desenvolveu uma quadro grave de acne na região das costas após usar esteroides anabolizantes para estimular a hipertrofia muscular.

Johnathon James relatou que os efeitos colaterais começaram quando começou a sentir desconforto na região do corpo onde aplicou o produto.

Segundo ele, surgiram inflamações tão grandes que provocaram fortes dores em cada movimento, principalmente quando ele se deita ou se reclina em uma cadeira. "Causou a dor mais intensa que já experimentei. Se eu me deitar errado, se eu descansar minhas costas em uma cadeira errada, ou se eu estiver no chuveiro e uma corrente de água atingir minhas costas, então eu tenho uma dor tão intensa que meus olhos ficam embaçados e meus ouvidos começam a zumbir", explicou.

A experiência foi tão desagradável que o americano decidiu buscar a ajuda de um especialista. "'É apenas por alguns segundos, mas é horrível. Pretendo consultar um dermatologista e compartilharei minha experiência online".

Depois de se curar do problema, James fez alertas nas redes sociais para as pessoas não usarem anabolizantes. Mesmo assim, ele afirmou que não vai parar de usar hormônios.

ANABOLIZANTES SÃO PREJUDICIAIS À SAÚDE

Segundo pesquisadores, os anabolizantes estimulam a produção de receptores do sistema imunológico chamados TLR2 no corpo, que causam a acne. Se for combinado com um desequilíbrio da bactéria Propionibacterium acnes (P acnes), a quantidade elevada de receptores TLR2 pode gerar inflamações e erupções de acne sobre a pele.

Além desse produto, o uso de esteroides também é um risco, pois o aumento da produção de óleo pelos hormônios causa a acne.