SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trem expresso de passageiros colidiu com um trem de carga em Odisha, na Índia, resultando na morte de pelo menos 50 pessoas e deixando 350 feridas nesta sexta-feira (2), segundo o portal Times of India.

Cerca de dez a 12 vagões do trem Coromandel Express, que faz o trajeto entre Shalimar e Chennai, descarrilaram perto de Baleswar e caíram na via férrea oposta.

Após algum tempo, outro trem, que ia de Yeswanthpur a Howrah, colidiu com esses vagões descarrilados, resultando no descarrilamento de mais três a quatro vagões, disse Amitabh Sharma, porta-voz da ferrovia, à agência de notícias ANI.

Os feridos foram levados para o Hospital Médico de Balasore, enquanto os gravemente feridos foram transferidos para o Hospital de Cuttack. Quase 50 ambulâncias foram enviadas ao local, mas a quantidade de feridos parece ser superior à capacidade de atendimento.

"Muitos ônibus estão sendo mobilizados para levar os feridos para o hospital", escreveu Pradeep Jena, secretário-chefe de Odisha, no Twitter. Várias pessoas estão presas sob os vagões descarrilados, segundo informou um repórter da PTI (Press Trust of India), que está no local.

Moradores locais estão ajudando os serviços de emergência no resgate. Porém, a falta de iluminação estaria dificultando a operação durante a noite, segundo apurou o portal Times of India. Trens de socorro ao acidente também foram enviados para o local, segundo um oficial da South Eastern Railway.

Autoridades de diversos departamentos do governo indiano foram enviadas ao local para supervisionar os serviços de resgate. Médicos e hospitais em Balasore e arredores foram colocados em alerta. Devido ao acidente, seis itinerários de trens tiveram que ser cancelados.