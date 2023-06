SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Editora Vestígio adquiriu os direitos de publicação do livro "La Grande Confrontation", escrito pelo eurodeputado francês Raphaël Glucksmann. O volume se dedica à guerra da Ucrânia e defende que o conflito ameaça a própria existência da Europa. Seu lançamento no Brasil deve ocorrer até julho deste ano.

Na obra, o parlamentar e presidente da Comissão Especial de Interferência Estrangeira da União Europeia responsabiliza as elites de seu continente pela ascensão de Vladimir Putin ao poder e afirma que o russo só passou a ser compreendido como uma ameaça à democracia global após a guerra que está em curso.

"As elites europeias falharam na sua missão por ganância ou ingenuidade, pelo culto do lucro ou pela religião do conforto", escreve Glucksmann.