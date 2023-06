BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A agenda do presidente Lula (PT) prevê em junho novos compromissos internacionais. O petista deve se reunir no final do mês com o papa Francisco e com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Lula e o papa conversaram recentemente por telefone e, segundo nota da Presidência, os dois abordaram a busca de paz na Ucrânia, além do combate à pobreza e à fome.

No comunicado, o Palácio do Planalto confirmou a viagem do petista ao Vaticano. Lula convidou o pontífice para vir ao Brasil. O papa ficou de analisar a possibilidade da visita.

Lula e Macron, por sua vez, se encontraram na cúpula do G7, no Japão, no mês passado. Os dois tiveram uma longa conversa que abordou, entre outros temas, a guerra em curso na Ucrânia, além da ampliação da cooperação bilateral entre os dois países. O novo encontro entre os dois líderes está marcado para 22 e 23 de junho, segundo comunicado divulgado pelo gabinete de Macron.

Desde que tomou posse, Lula já viajou a Estados Unidos, Argentina, Uruguai, China, Portugal, Espanha, Reino Unido, Emirados Árabes e Japão, além de ter reservado parte de sua agenda para tratativas relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Há previsão de sete compromissos internacionais no segundo semestre (veja lista abaixo).

O chefe do Executivo tem sido criticado pela ênfase dada à diplomacia no início de seu terceiro mandato, o que contrasta com o até agora fracasso na montagem de uma base de apoio sólida no Congresso Nacional.

Em telefonema que recebeu de Lula na última quarta-feira (31), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aconselhou o petista a se preocupar menos com a América Latina e olhar mais para o Brasil. A semana foi marcada por derrotas do governo no Congresso.

Previsão de viagens internacionais no segundo semestre

- França - 22 e 23 de junho

- Argentina para cúpula do Mercosul - 3 e 4 de julho

- Colômbia - 7 de julho

- Bélgica para reunião da União Europeia e da Comunidade dos Estados da América Latina e

- Caribe - 17 e 18 de julho

- São Tomé e Príncipe para a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - julho (ainda sem datas)

- África do Sul para encontro do Brics - 22 a 24 de agosto

- Índia para reunião do G20 - 9 e 10 de setembro

- Estados Unidos para assembleia geral da ONU - 18 a 21 de setembro