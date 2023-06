SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma moradora da Flórida (EUA) está enfrentando duas acusações criminais após deixar seus dois filhos, de 2 e 4 anos, em um carro que pegou fogo enquanto ela furtava uma loja.

Alicia Moore, 24, foi presa sob acusações de negligência infantil e incêndio criminoso depois que as chamas consumiram seu carro, com os filhos dentro, enquanto ela supostamente furtava uma loja de departamentos de um shopping em 26 de maio, conforme apurou a NBC News.

Alicia deixou os filhos dentro do veículo enquanto ela e um "homem desconhecido" entraram na loja de departamentos e passaram cerca de uma hora furtando produtos.

Quando ela estava saindo da loja, viu seu carro "envolto em chamas" e "largou as mercadorias furtadas" e supostamente fugiu, afirma o relatório da ocorrência.

O carro foi "completamente destruído" pelo incêndio, segundo relatos. Populares ajudaram a resgatar os filhos da mulher, que foram levados para um hospital infantil.

Uma das crianças sofreu várias queimaduras de primeiro grau, no rosto e nas orelhas. Há indícios de que o incêndio tenha sido provocado pelas crianças, que brincavam com uma caixa de fósforos dentro do veículo.

Na primeira audiência, no Tribunal, ela se declarou inocente, porém Alicia enfrenta acusações anteriores, de furto e agressão, segundo apurou a revista People. A segunda audiência está marcada para o dia 26.