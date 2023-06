SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O assessor internacional da Presidência, Celso Amorim, diz em texto escrito para um livro recém-lançado sobre o Hamas que o grupo radical palestino apresenta "evolução em sua dimensão internacional".

O assessor assina uma pequena apresentação na versão brasileira do livro "Engajando o Mundo - A construção da Política Externa do Hamas" (ed. Memo), de autoria de Daud Abdullah, um intelectual islâmico nascido na ilha caribenha de Granada baseado no Reino Unido.

Segundo a editora, o livro é "leitura obrigatória para todos e todas aqueles interessados em compreender o Hamas e sua batalha para romper com o isolamento imposto pelo lobby sionista".

Ex-chanceler nos primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Amorim diz concordar com a visão do autor de que o Hamas, considerado terrorista por Israel e diversos países, pode desempenhar um "papel central na restauração dos diretos palestinos".

No texto, Amorim relembra que durante seu período como chanceler o Brasil reconheceu a Palestina como Estado independente.

"Durante esse período, o presidente Lula e eu defendemos fortemente um diálogo amplo e não discriminatório entre palestinos. Nosso representante em Ramallah [capital administrativa da Cisjordânia] visitou Gaza e teve discussões com autoridades do Hamas", escreve.

A postura brasileira na época gerou atritos com parte da comunidade judaica e com o governo israelense, por ter sido considerada pró-palestina.