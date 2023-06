SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O resgate de quatro crianças desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia foi destaque em jornais internacionais neste sábado (10).

O britânico The Guardian chamou o resgate de "milagroso" e destacou que as crianças podem ter usado "conhecimento ancestral" para sobreviver.

O francês Le Monde lembrou que as crianças foram vítimas de um acidente aéreo e destacou que mais de 100 militares trabalhavam nas buscas na amazônia colombiana.

O espanhol El País deu destaque à história com cinco reportagens diferentes. Ela mostram vídeos do transporte das crianças para Bogotá e a parceria dos militares com os povos originários da região durante as buscas, assim como uma linha do tempo do desaparecimento.

O norte-americano The New York Times afirmou que ainda não é possível saber como as crianças sobreviveram por 40 dias em uma selva repleta de onças e cobras.

O De Telegraaf, da Holanda, também deu destaque ao resgate e citou a avó dos desaparecidos, que disse que queria saber se eles estavam em bom estado de saúde.

O jornal Público, de Portugal, destacou que as equipes de busca ainda tentam encontrar o cachorro Wilson, um pastor belga que ajudou a encontrar a aeronave e pistas do paradeiro das crianças, mas desapareceu.