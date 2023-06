SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma garota britânica de 11 anos foi baleada e morta enquanto brincava em um balanço com a irmã de 8 anos, no jardim da casa da família, em uma vila no oeste da França.

O crime ocorreu na vila de Saint-Herbot, na região da Bretanha, na noite deste sábado (10), enquanto a família fazia um churrasco e as meninas brincavam no balanço.

Um homem apareceu de repente com uma arma no jardim da casa e disparou vários tiros, matando a menina, identificada como Solenne Thornon, segundo apurou o jornal britânico The Guardian.

O pai, Adrien Thornton, 52, foi baleado na cabeça e está em estado crítico no hospital.

A mãe das crianças, Rachel Thornn, 49, foi baleada nas costas e na cabeça, mas está fora de perigo.

A irmã mais nova, Céleste, 8, conseguiu fugir para uma propriedade vizinha e pedir ajuda.

Um holandês de 71 anos, que mora na mesma vila, foi detido pela polícia, suspeito de ter disparado os tiros, e sua esposa também está sendo interrogada.

O crime pode estar relacionado a um conflito de longa data entre a família e seus vizinhos em relação à disputa de um terreno.

A polícia britânica abriu um inquérito por homicídio de menor e tentativa de homicídio.

Evidências iniciais sugerem que o suspeito surgiu repentinamente com uma arma e disparou vários tiros contra as vítimas, segundo informou a procuradora pública, Carine Halley

A prefeita de Plonévez-du-Faou expressou incredulidade com o caso, afirmando que a família era conhecida na comunidade e sempre participava de eventos locais.

Testemunhas disseram à polícia que ouviram estampidos, mas inicialmente pensaram se tratar de fogos de artifício, até que a menina mais nova correu para os vizinhos, gritando que sua irmã estava morta.