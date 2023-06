SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um filhote de urso foi visto nadando no mar da praia de Destin, na Flórida (EUA), no final de semana.

O vídeo foi gravado e postado pela cantora Jennifer Majors Smith no Instagram.

Ela havia escolhido a Flórida como destino para as suas férias e estava curtindo um dia de sol quando avistou o animal nadando no mar, vindo em direção à praia.

"Eu nunca, nunca vi um urso preto nadar da Costa do Golfo até a praia", escreveu ela no post.

Nas imagens, que se espalharam nas redes e geraram milhões de visualizações, o filhote de urso-negro é visto no mar, nadando em direção aos banhistas, que se espantaram com a presença do animal no mar.

Depois ele corre em direção à praia, passa entre os guarda-sóis e foge para longe, alcançando uma área de vegetação rasteira.

Ninguém ficou ferido durante a passagem do filhote.

Esta não é a primeira vez que ursos são vistos na área. De acordo com a TV WESH2, um urso foi visto em uma árvore no Lake Eola Park, em Orlando, no dia 4 de junho.

Nenhum meio de comunicação dos EUA informou até o momento de onde o urso veio e para onde foi após deixar a praia.

