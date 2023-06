SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa recente realizada na China revela que o número de registros de casamento no país atingiu queda recorde em 2022, com cerca de 6,83 milhões de matrimônios realizados no período.

De acordo com dados do Ministério dos Assuntos Civis, o número de registros de casamento apresenta queda contínua desde 2013, quando houve 13,46 milhões de casamentos.

Em 2019, registrou-se pela primeira vez menos de 10 milhões de matrimônios. Dois anos depois, em 2021, o índice apontou um novo mínimo, com 7,63 milhões de casamentos celebrados.

Já em 2022, o número de uniões diminuiu em 803.00, o que representa queda de aproximadamente 10,5%. Trata-se do menor índice desde 1986, quando os registros públicos se tornaram disponíveis

Ao jornal chinês Global Times, o demógrafo He Yafu justificou que a redução de casamentos acontece em virtude da diminuição do número de jovens no país.

Outro motivo apontado pelo especialista é que há mais homens do que mulheres no país asiático. Dados do censo populacional mais recente mostram a existência de 17,52 milhões mais homens do que mulheres entre 20 e 40 anos. Além disso, o alto custo do casamento e mudanças de comportamento entre as novas gerações de chineses contribuem para a queda de matrimônios.

Segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE), em 2022, a China fechou o ano com 1,411 bilhão de pessoas, em contraste aos 1, 412 bilhão registrados no final de 2021.