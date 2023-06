SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atrasado para o casamento, um noivo britânico foi parado pela polícia, acabou multado e teve seu BMW apreendido após correr mais do que podia em uma estrada na Inglaterra.

O homem seguia no veículo por uma estrada nas proximidades do condado de Wiltshire quando foi parado pela polícia.

Aos policiais, ele disse que estava atrasado, a caminho da cerimônia de casamento, segundo apurou o jornal britânico The Guardian.

As autoridades apontaram que ele estava dirigindo a 195 km/h - mais de 80 km/h acima do limite. Além de estar em velocidade excessiva, o veículo ainda apresentava um pneu careca.

Ele foi informado sobre a lei que impede que um veículo em condição perigosa seja conduzido nas estradas, notificado e multado. O veículo foi apreendido.

"Normalmente, a noiva está sempre atrasada. Infelizmente, este noivo tem algumas explicações a dar", escreveu a polícia de Wiltshire em um post no Twitter.

Amigos do noivo foram avisados do ocorrido e foram até Wiltshire buscar o homem para conduzi-lo em segurança até o altar. Segundo o The Guardian, não se sabe se ele chegou a tempo à cerimônia após o esforço dos amigos.