SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia britânica descobriu, na manhã desta terça-feira (13), três corpos em ruas da cidade de Nottingham. Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de assassinato, e a polícia acredita que ele seja um motorista que tentou atropelar outras três pessoas nos arredores.

A polícia acredita que as três mortes e as tentativas de atropelamento estejam relacionadas. A polícia foi chamada às 4h (0h de Brasília) ao centro da cidade, onde duas pessoas foram encontradas mortas. Um terceiro homem foi encontrado morto em outra rua.

Pouco depois de achar os corpos, a polícia recebeu outra ligação informando que "uma caminhonete havia tentado atropelar três pessoas", que foram hospitalizadas.

O centro da cidade inglesa foi isolado. "A investigação está em seus estágios iniciais e uma equipe de detetives está trabalhando para estabelecer exatamente o que aconteceu. Pedimos ao público paciência. No momento, várias ruas da cidade permanecerão fechadas enquanto a investigação avança", declarou Kate Meynell, da polícia de Nottinghamshire.

Autoridades, como o primeiro-ministro Rishi Sunak, se manifestaram sobre o ocorrido. "Meus pensamentos estão com os feridos e com as famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas", escreveu o premiê.

A cidade sedia nesta terça um torneio de tênis feminino, incluindo uma partida com a jogadora brasileira Bia Haddad. O WTA 250 de Nottingham, também conhecido como Aberto de Nottingham, não foi cancelado, segundo a BBC.

Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande presença de policiais e cordões de isolamento para bloquear diversas ruas do centro da cidade.