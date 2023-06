SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Clare Bailey, de 44 anos, foi condenada a 22 anos e quatro meses de prisão após confessar que se disfarçou e atacou a esposa de um ex-namorado, em junho do ano passado, em Harrogate, na Inglaterra.

Bailey se disfarçou com uma máscara, peruca vermelha e óculos escuros, e escondeu uma faca em um buquê de flores para atacar a vítima, identificada como Emma.

Uma câmera instalada na campainha da casa registrou o momento em que a agressora chegou ao local, com o buquê e o disfarce.

Clare Bailey esfaqueou a vítima repetidamente e fugiu, mas foi presa no mesmo dia. Depois, confessou a tentativa de homicídio.

A mulher teve um relacionamento anterior com o atual marido de Emma. Segundo a Polícia de North Yorkshire, Bailey planejou o ataque com antecedência.

A vítima, que não conhecia a agressora, sofreu ferimentos no pescoço, peito, estômago e braços. Ela passou mais de um mês no hospital, e hoje ainda sofre com sequelas do ataque, como dificuldade para realizar tarefas simples e distúrbios de sono.