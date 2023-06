SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 103 pessoas morreram afogadas na Nigéria em decorrência de um naufrágio no rio Níger, a oeste do país africano, disseram autoridades locais à agência de notícias AFP nesta terça-feira (13). O porta-voz da polícia do estado onde ocorreu o acidente afirmou que há 100 sobreviventes.

A embarcação de madeira, que estava superlotada, transportava pessoas para o estado de Kwara após uma cerimônia de casamento no estado vizinho de Níger. O barco virou na segunda-feira (12), disseram moradores.

Não ficou imediatamente claro quantas pessoas estavam no barco, mas o governo de Kwara disse em um comunicado que as pessoas eram de cinco vilarejos e os esforços para resgatar possíveis sobreviventes ainda estavam mobilizados. Em nota, o governador se solidarizou com o população diante da "notícia devastadora".

Entre as vítimas estão crianças, de acordo com a emissora Al Jazeera, e a maioria a bordo não usava equipamento de proteção. Já foram realizados cerca de 60 funerais para as vítimas do acidente, segundo a rede de TV do Qatar.

O uso de barco para viajar a locais próximos não é raro entre os nigerianos, que temem sequestros por gangues nas estradas de parte do país. A superlotação e a falta de manutenção das embarcações, porém, são responsáveis pela maioria dos acidentes nas vias navegáveis da nação. Em maio de 2021, cerca de 160 pessoas morreram em outro naufrágio no rio Níger, o terceiro maior da África.