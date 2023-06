SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem fingiu a própria morte e apareceu no funeral de helicóptero em Liège, na Bélgica, no último fim de semana.

O falso funeral do influencer David Baerten teve a presença de dezenas de amigos e familiares vestidos de preto, que esperavam a cerimônia e foram surpreendidos.

Ele saiu do helicóptero ao lado de uma equipe de filmagem enquanto cumprimentava as pessoas coa a frase: "Saúde a todos, bem-vindos ao meu funeral", segundo o jornal norte-americano New York Post.

Algumas pessoas ficaram felizes com o "retorno" de Baerten, enquanto outras ficaram confusas com o que estava acontecendo. Baerten alegou que fez isso porque não estava gostando do tratamento que sua família e amigos estavam dando a ele.

Baerten planejou a pegadinha junto com a esposa e os filhos. Para divulgar a notícia da "morte", um de seus filhos foi às redes sociais e escreveu uma homenagem ao pai.

"Descanse em paz papai. Nunca vou parar de pensar em você [...] Por que a vida é tão injusta? Por que você? Você ia ser avô e ainda tinha uma vida inteira pela frente. Eu te amo! Nós te amamos! Jamais iremos te esquecer", escreveu a filha de David Baerten em uma rede social

O belga afirmou que alguns entes queridos o procuraram desde a pegadinha. "Quem não veio, entrou em contato comigo para marcar um encontro. Então, de certa forma, eu venci", disse.

"O que vejo na minha família muitas vezes me machuca, nunca sou convidado para nada. Ninguém me vê. Todos nós nos distanciamos. Não me senti valorizado [...] É por isso que eu queria dar a eles uma lição de vida e mostrar a eles que você não deve esperar até que alguém morra para encontrá-los", disse David Baerten