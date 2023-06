SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Egito está trabalhando na mumificação do tubarão que devorou o russo Vladimir Popov no resort egípcio de Hurghada, no Mar Vermelho, na última quinta-feira (8), segundo o tabloide britânico Daily Mail.

Especialistas do Instituto de Ciências Marinhas e das Reservas do Mar Vermelho iniciaram o processo de embalsamamento em Hurghad para preparar e expor o tubarão no museu do instituto.

A cabeça, o peito e os braços de Popoy foram achados no estômago do animal, enquanto os pescadores recuperaram a outra metade do corpo no mar. O animal foi capturado, arrastado e morto na praia após ter atacado o homem.

Uma gravação mostra o russo emergir e submergir diversas vezes, desesperado, enquanto o tubarão ronda o corpo dele e se aproxima da vítima.

No fim da gravação, a vítima submerge e não sobe mais para a superfície. Um barco, possivelmente de resgate, se aproxima do local onde Popov sumiu e a filmagem termina.

Yury Popov, pai do jovem, contou que o ataque durou 20 segundos. Naquele momento, segundo o pai, não havia familiares do jovem na água para ajudá-lo.