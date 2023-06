SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma idosa de 70 anos foi resgatada com vida após após cair de um penhasco e ficar presa dentro do carro por pelo menos três dias nos Alpes-Maritimes, perto de Nice, na França.

O penhasco de onde o carro caiu tem 50 metros de altura. Não foram encontradas marcas de derrapagem no local.

A idosa foi encontrada por pessoas que avistaram o carro quando faziam uma caminhada nas proximidades. Às autoridades, elas disseram que ficaram surpresos quando perceberam que a idosa estava consciente e pedindo por ajuda.

Para resgatá-la, autoridades francesas realizaram uma operação que envolveu sete veículos e mobilizou 23 bombeiros. Um helicóptero foi utilizado para levar a idosa ao Hospital Pasteur, em Nice, e recuperar o carro, segundo apurou o jornal britânico Express.

A mulher chegou ao hospital com um quadro de desidratação, mas com ferimentos leves.

A investigação sugere que ela deva ter passado três dias no interior do veículo, já que o desaparecimento foi relatado à polícia 72 horas antes do resgate. A idosa afirmou ter ficado presa dentro do carro por cinco dias.

As autoridades estão considerando várias possibilidades, incluindo sonolência enquanto ela dirigia, desconforto, problema mecânico, tentativa de suicídio e até mesmo assassinato. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público de Nice para esclarecer as circunstâncias do acidente.