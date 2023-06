SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ciclone Biparjoy deve atingir a área costeira dos dois países na noite desta quinta-feira (15), horário local, e causar maremotos e inundações, segundo o Departamento Meteorológico da Índia. São esperadas ventanias entre 125 km/h e 135 km/h, com picos de 150 km/h.

Cerca de 94 mil pessoas foram levadas para abrigos na Índia, segundo a NDRF (Força de Resposta a Desastres Naturais). O ciclone deve atingir terra firme inicialmente na costa do distrito de Kutch, no estado de Gujarat, entre as cidades Mandvi (Índia) e Carachi (Paquistão).

No Paquistão, 82 mil cidadãos foram transferidos para áreas seguras, de acordo com a NDMA (Autoridade de Gerenciamento de Desastres Naturais).

Ao menos sete pessoas morreram na Índia em decorrência das fortes chuvas e ventanias que antecederam a chegada do ciclone. Segundo a agência de notícias Reuters, quatro meninos morreram afogados na praia de Juhu, na noite de segunda-feira (12), enquanto três pessoas morreram nos distritos de Kutch e Rajkot devido a quedas de árvores e um muro.

Escolas e prédios públicos paquistaneses foram transformados em abrigos para acolher os cidadãos. Navios e barcos foram movidos para outras regiões e hospitais estão em alerta para atender vítimas do ciclone.