SÃO PALO, SP (FOLHAPRESS) - Um turista norte-americano resolveu ajudar uma mulher que estava sendo perseguida por um canguru e acabou tendo de "lutar" com o animal.

O caso aconteceu no Cohunu Koala Park, na Austrália. Ao perceber que outra pessoa estava em apuros, o turista se colocou à frente da situação. Porém, o animal resolveu partir para cima dele, que precisou se defender com chutes e empurrões.

Ele ficou com os braços arranhados, mas nem ele nem o marsupial se machucaram com gravidade. A confusão durou alguns minutos e só foi apartada por uma funcionária do parque.

"Acho que vou passar um bom tempo sem voltar a qualquer parque animal", disse Courtney Carter, a mulher salva pelo turista.