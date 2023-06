BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) vai discursar durante sua viagem oficial a Paris no Power Our Planet, festival de música que busca atrair atenção e recursos para combater a crise climática e outros problemas sociais.

O líder brasileiro foi convidado para o evento pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin. Ministros que participaram de reunião no Planalto, na quinta (15), relataram que Lula disse que discursaria em um show da banda britânica em Paris, mas o grupo estará na Itália nos dias em que Lula passará pela França.

Artistas como Lenny Kravitz, Billie Eilish e H.E.R se apresentarão no festival na capital francesa.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado por Chris Martin para discursar no Power Our Planet, promovido pela organização Global Citizen. O ato ocorrerá na quinta (22), a partir das 19h, em frente à Torre Eiffel, e reunirá líderes mundiais, artistas e ativistas envolvidos no combate à pobreza, à injustiça, à desigualdade e à crise climática", informou a Secom (Secretaria Social de Comunicação da Presidência).

"Após o Power Our Planet, Lula participará de jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, aos chefes de delegação da Cúpula para o Novo Pacto Financeiro Global, no Palácio do Eliseu."

O líder brasileiro se encontrou com Chris Martin durante a turnê brasileira do Coldplay, em março. Na ocasião, o músico deu ao petista um violão autografado.