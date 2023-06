SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joe Biden cometeu uma gafe em Connecticut ao final de sua fala numa conferência para pedir mais controle às armas de fogo ao terminar seu discurso com "Deus salve a Rainha, cara".

Nesta sexta-feira (16), o presidente dos Estados Unidos discursou na Universidade de Hartford para marcar o primeiro aniversário da aprovação pelo Congresso de uma lei federal que endureceu os controles de antecedentes de quem compra arma de fogo.

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Olivia Dalton, afirmou aos repórteres que o presidente estava "comentando com alguém na multidão". De acordo com ela, ele não teve tempo de interagir mais com a plateia porque uma tempestade se aproximava e ele precisava sair.

Segundo Biden, a legislação foi "um primeiro passo importante" no controle da violência armada nos Estados Unidos e é necessário derrotar os congressistas que resistem a apoiar medidas de controle de venda e porte de armas.

A rainha Elizabeth 2ª, que por sete décadas ocupou o trono britânico e se tornou um símbolo da monarquia em todo o mundo, morreu em setembro do ano passado, aos 96 anos. Seu filho mais velho, o agora rei Charles 3º, é agora o rei do Reino Unido.

A frase "Deus salve a Rainha" era uma saudação comum a ela, e representava tanto um sinal de patriotismo quanto o desejo de uma vida longa à monarca.