SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos, ainda não identificado, morreu após cair de uma altura de 1.200 metros enquanto visitava o Grand Canyon, nos Estados Unidos.

O homem visitava uma atração, chamada Skywalk, quando caiu. O acidente ocorreu por volta das 9h do dia 5, segundo o Escritório do Xerife do Condado de Mohave (Arizona).

Dois agentes especialistas em resgate por corda foram acionados e compareceram ao local a bordo de um helicóptero. Ao alcançarem o local onde o homem caiu, de difícil acesso, constataram que ele estava morto.

Até o momento, a razão da queda é desconhecida e uma investigação sobre o incidente foi iniciada pelas autoridades locais, segundo apurou o jornal USA Today.

Skywalk é uma ponte de vidro em forma de ferradura que se estende por 21 metros além da borda do desfiladeiro. A plataforma de observação permite que os visitantes apreciam a vista do Rio Colorado. Segundo informações do National Park Service, o Skywalk está situado na área do Grand Canyon West, que está localizada fora do Parque Nacional do Grand Canyon.

A ponte foi projetada para suportar o peso de 71 aviões 747 completamente carregados, ou mais de 800 pessoas de 90 quilos cada, embora sua ocupação máxima seja de apenas 120 pessoas.

A atração pode resistir a ventos de até 100 milhas por hora e terremotos de magnitude 8.0. Segundo o site do Grand Canyon West, desde 2007, mais de 10 milhões de visitantes já passaram passaram pelo Skywalk.