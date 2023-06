SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 39 anos usou as redes sociais para compartilhar as mudanças no corpo dele após perder 161 quilos.

Cole Prochaska decidiu mudar hábitos alimentares ao atingir 265 quilos, o peso máximo computado pela balança dele;

O morador da Carolina do Sul iniciou uma rotina de dietas e exercícios em março de 2021 e usou as redes sociais para mostrar o desenvolvimento corporal;

Com excesso de pele acumulado no corpo após perder peso, ele fez uma campanha de financiamento coletivo para realizar cirurgias plásticas;

Ele tenta arrecadar US$ 100 mil (equivalente a R$ 479 mil) para fazer pelo menos três procedimentos com um cirurgião da Califórnia;

Metade do valor da campanha de financiamento tinha sido atingido na manhã de hoje;

"É muito difícil para mim compartilhar uma foto sem camisa, mas já cheguei tão longe. Sei que é difícil para algumas pessoas olhar para isso. Muitos não acreditavam em mim, mas eu acreditei em mim. Nunca usei anabolizantes nem fiz cirurgia bariátrica", disse Cole Prochaska, em publicação nas redes

O médico que fará a cirurgia em Cole explicou que pelo menos 50 centímetros de pele serão retirados das regiões do abdômen e coxa e outros sete das regiões das axilas.