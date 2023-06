SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De início deixado de lado com a justificativa de incompatibilidade de agendas, um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi acrescentando à visita oficial do petista ao país europeu de última hora, informou o governo nesta terça-feira (20).

A reunião com a líder de ultradireita ocorre na tarde desta quarta-feira (21). Antes, a viagem oficial de Lula contava apenas com encontros com o presidente italiano, Sergio Mattarella, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e o papa Francisco, este no Vaticano.

Na sequência, quando o petista deixa a Itália e parte para Paris, há também um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, e possíveis bilaterais com outros líderes, entre eles o premiê do Haiti, Ariel Henry, e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Meloni assumiu o cargo de primeira-ministra em outubro de 2022. Ela lidera o primeiro governo de ultradireita na Itália desde o fim da Segunda Guerra, além de ser a primeira mulher a ocupar o posto.

Havia o temor entre interlocutores dos governos brasileiro e italiano de que a ausência de um encontro com Meloni pudesse publicizar a imagem de que diferenças ideológicas entre os dois líderes seriam um empecilho para o diálogo de alto nível entre Estados.

Ainda na Itália, além das autoridades, Lula também terá um encontro com o sociólogo Domenico de Masi. De acordo com o Itamaraty, Lula e o presidente Mattarella tratarão de temas como cooperação na área de Defesa, especialmente na transferência de tecnologia, e do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. O italiano também oferecerá um almoço a Lula e à primeira-dama, Rosângela da Silva.

Já o encontro com o prefeito Gualtieri será de "natureza pessoal". O líder de Roma chegou a visitar Lula quando ele esteve preso em Curitiba, entre 2018 e 2019, no âmbito da Operação Lava Jato. À época, em julho de 2018, Gualtieri exercia mandato como eurodeputado.

Já com o papa Francisco, o principal tema em discussão será a Guerra da Ucrânia, além de política para a redução das desigualdades sociais e para o combate à fome.