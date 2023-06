SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta terça (20) o livro de Donald Trump que reúne correspondências do ex-presidente dos EUA com políticos e personalidades públicas do mundo todo.

Da lista fazem parte figuras emblemáticas como Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill e Hillary Clinton, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, a princesa Diana, a cantora Liza Minnelli -e Bolsonaro.

"Letters to Trump" foi lançado em abril, e logo entrou para a lista dos mais vendidos da Amazon.

O brasileiro ocupa quatro páginas da publicação, em que Trump publica uma carta que recebeu dele e fotos de quando estiveram juntos.

"Jair- You are great", escreveu Trump a Bolsonaro, chamando o presidente pelo primeiro nome.

Bolsonaro, que tem despachado diariamente na sede do PL em Brasília, mostrou o livro às pessoas que recebeu em sua sala nesta manhã, como o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado.

Como Trump, ele também enfrenta problemas com o judiciário, e deve ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste mês.

Trump publicou no livro uma carta em que Bolsonaro dizia que os dois, quando comandaram seus respectivos países, trabalharam juntos e conquistaram "vitórias duradouras que darão frutos para as futuras gerações".

"É de suma importância que nossos países visem sempre a cooperação e parceria e que a amizade entre essas duas grandes nações se fortaleça cada vez mais."

Antes de assinar, Bolsonaro escreveu a Trump que ele "sempre terá um parceiro e amigo no Brasil".