SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresa OceanGate confirmou que o presidente da empresa, Stockton Rush, é um dos tripulantes do submarino que está desaparecido no Oceano Atlântico.

A confirmação ocorreu por nota emitida pela empresa, segundo a BBC.

A declaração não informa mais detalhes do caso, nem os nomes dos demais tripulantes.

Nesta segunda-feira (20), a empresa disse que tinha sido "incapaz de estabelecer comunicações com um de nossos veículos de exploração submersíveis". "Todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para trazer os cinco tripulantes de volta com segurança", disse a empresa.