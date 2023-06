SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um funcionário do McDonald's jogou refrigerante no rosto de um cliente durante uma briga em Sydney, na Austrália.

Nas imagens, um funcionário arremessa uma bebida em direção ao cliente, que escorrega. Não se sabe o motivo da briga, mas o vídeo repercutiu nas redes sociais.

Em seguida, o cliente pega objetos e comidas do balcão para jogar nos funcionários e dá socos em um computador. É possível ouvir risadas das pessoas que gravam o vídeo.

No final da gravação, o cliente ri para a câmera e diz: "É, vamos embora".

O caso aconteceu na última quinta-feira (15) no bairro Wynyard. A imprensa local diz que dois adolescentes, de 17 e 15 anos, foram detidos segundo a Lei de Jovens Infratores.

Nas redes sociais, um usuário diz que outra versão do vídeo mostra o cliente cuspindo no funcionário do McDonald's antes da bebida ser arremessada.

Em comunicado, o McDonald's da Austrália disse que o comportamento do funcionário não está de acordo com suas políticas. No entanto, a empresa diz que o vídeo não mostra todo o ocorrido. "Estamos investigando o caso. Sempre faremos o melhor por nossos clientes, mas não aceitaremos abuso, intimidação, ameaças ou violência contra nossos funcionários".

"O que não é mostrado no vídeo é o cliente entrando no restaurante e indo atrás do balcão para atrapalhar a cozinha e ameaçar a equipe", disse comunicado do McDonald's da Austrália