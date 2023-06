SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Titan, submersível desaparecido desde domingo com cinco pessoas a bordo, foi projetado para retornar à superfície após 24 horas, segundo informou nesta quinta-feira (22) um o investidor da empresa proprietária do equipamento.

O submersível é mantido sob a água por lastro, que são pesos que ajudam na estabilidade de navegação.

Membros da tripulação do Titan são instruídos a liberar o lastro balançando a embarcação ou usando uma bomba pneumática para soltar os pesos.

Caso todas as tentativas falhem, as linhas que prendem o lastro são projetadas para se romperem após 24 horas, enviando a embarcação automaticamente de volta à superfície do oceano, informou à CNN Aaron Newman, investidor da OceanGate.

CONTROLE DO SUBMERSÍVEL

Em 2022, o CEO da OceanGate, Stockton Rush, mencionou que o Titan era altamente tecnológico e fácil de operar, com apenas um botão.

O submersível se comunica com o navio de comando na superfície por mensagens de texto, pois não há GPS debaixo d'água. O último contato entre o submarino e o Polar Prince foi às 11h47 do dia 18 de junho.

As buscas continuam, com uma frota de navios e equipamentos especializados, incluindo um sistema de salvamento de oceanos profundos da Marinha dos EUA e o navio da Guarda Costeira Canadense John Cabot, cujo sonar possui capacidade de varredura lateral. O Titan inicia cada viagem com 96 horas de suporte de vida e está desaparecido desde domingo.