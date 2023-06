SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Guarda Costeira dos EUA informou nesta quinta (22) ter encontrado destroços na extensa área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submersivo Titan, desaparecido desde o último fim de semana. Especialistas estão avaliando o material para compreender se há alguma relação com o veículo.

As reservas de oxigênio do veículo, que desapareceu em uma excursão para ver destroços do Titanic no oceano Atlântico, acabaram na manhã desta quinta-feira, segundo estimativas, enquanto equipes de resgate continuam mobilizadas para tentar encontrar o veículo com cinco pessoas a bordo.

O mergulho na costa do Canadá começou às 8 horas no horário local (9h em Brasília) de domingo (18), de acordo com a agência de notícias Reuters. A empresa OceanGate, que opera o submersível, diz que o Titan tem reserva de oxigênio para até 96 horas -quatro dias- com cinco pessoas a bordo.