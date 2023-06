SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) discursou nesta quinta-feira (22) em Paris, na França, no festival Power Our Planet, pelo meio ambiente.

Lula cobrou que os europeus paguem sua dívida histórica: "Não foi o povo africano ou povo latino americano que poluiu o mundo. Quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a revolução industrial e, por isso, têm que pagar a dívida histórica".

O presidente foi ovacionado ao fazer seu discurso, com gritos de "olê olê olá, Lula, Lula". Havia bandeiras do Brasil presentes no público.

Lula reafirmou o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030 e disse que tomaria medidas duras para isso.

Ele também convidou todos que "ouvem falar da Amazônia todo dia e acham que ela é o pulmão do mundo" a conhecerem o Brasil na COP30, conferência climática da ONU, em 2025 -Belém será a sede do evento.

"Vamos ser muito duros contra qualquer grupo ou pessoa que derrubar uma árvore para plantar soja ou criar gado. Faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé", disse Lula em Paris