BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pode se tornar inelegível a depender de uma ação que corre no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), insinuou uma possível interferência dos EUA nas eleições de 2022, quando ele foi derrotado pelo presidente Lula (PT).

À Folha de S.Paulo Bolsonaro comentou recente reportagem do jornal Financial Times que relata formas como o governo de Joe Biden pressionou políticos e militares brasileiros para respeitaram a eleição, em meio aos ataques do ex-mandatário e aliados contra o sistema eletrônico de votação e contra integrantes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O ex-presidente disse ter visto nos fatos narrados uma possível interferência indevida na disputa que perdeu para o petista e que "mandou um colega" apurar melhor as informações --sem detalhar quem seria esse auxiliar. "A matéria está bastante consistente, acredito que tenha fundamento", disse ele nesta quinta-feira (22).

"Governo americano, Joe Biden, estamos analisando. Matéria bastante consistente, acredito que tenha fundamento. Citando, inclusive, alguns militares e alguns civis, autoridades obviamente, que contribuíram --a palavra mais certa seria interferiram-- com ações por ocasião das eleições não favoráveis a mim", disse o ex-presidente.

Apesar da interpretação de Bolsonaro, o Financial Times não afirma na reportagem que o governo americano teria agido em favor de um ou outro candidato. A ação teria se concentrado, diz a publicação, na garantia de que o resultado do pleito seria respeitado, em meio a temores de que a ofensiva de Bolsonaro contra o sistema de votação levasse a uma ruptura democrática.

O Financial Times diz ter ouvido "seis ex e atuais autoridades dos EUA" e que "todas se esforçaram em sublinhar que a maior parte do crédito por salvar a democracia do Brasil pertence aos brasileiros, mas também foi resultado de campanha de pressão do governo dos EUA".

O jornal menciona, de um brasileiro não identificado, que militares americanos teriam ameaçado "rasgar acordos com o Brasil, de treinamento a operações conjuntas". E registra que "o Departamento de Estado e algumas autoridades brasileiras pediram a autoridades taiwanesas prioridade a semicondutores" para as urnas eletrônicas.

As revelações do jornal nipo-britânico também levaram a uma manifestação do senador Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ao material do FT o ex-embaixador dos EUA no Brasil Thomas Shannon disse que Mourão confessou a ele, em um breve conversa realizada em julho de 2022, que estava preocupado com o Brasil, no que seria uma referência à possibilidade de um golpe.

À Folha de S.Paulo também nesta quinta-feira, no entanto, Mourão negou ter manifestado preocupação com a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil patrocinado por Bolsonaro e pelas Forças Armadas.