Na quinta-feira, a temperatura máxima na cidade de quase 22 milhões de habitantes ultrapassou 41?°C, quebrando o recorde do dia mais quente de junho.

A estação meteorológica dos subúrbios do sul, considerada o principal medidor de Pequim, registrou uma temperatura de 41,1?°C à tarde. A máxima anterior de junho era de 40,6?°C registrada em 10 de junho de 1961.

As autoridades regionais alertaram nesta sexta-feira sobre os riscos à saúde do calor prolongado, aconselhando as pessoas a beber pelo menos 1,5 litro de água por dia e limitar o tempo ao ar livre.

