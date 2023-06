BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Sergio Massa, atual ministro da Economia na Argentina, será o único candidato à Presidência do peronismo nas eleições de outubro no país. A coalizão surpreendeu ao anunciar a decisão na noite desta sexta-feira (23), às vésperas do fechamento das listas que vão concorrer nas primárias, em agosto.

Nesta quinta-feira (22), o ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, e o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, haviam anunciado suas pré-candidaturas pela mesma coalizão, que agora se chama União pela Pátria. Mas a aliança mudou de ideia na última hora, após um dia de negociações intensas.

"Por responsabilidade institucional, política e social, nosso espaço decidiu formar uma lista de unidades que nos representará nas próximas eleições", escreveu o grupo no Twitter. "Reconhecemos os companheiros Wado de Pedro e Scioli, que apostaram na unidade do peronismo, colocando o coletivo antes do individual."