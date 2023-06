SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritório do ditador de Belarus, Aleksandr Lukachenko, afirmou agora há pouco que o líder do país aliado da Rússia conversou com o líder mercenário Ievguêni Prigojin.

Ele teria concordado em negociar um cessar-fogo, ou redução da movimentação de suas tropas, colocadas em movimento a partir de uma rebelião iniciada na sexta (23).

Lukachenko diz que agiu de forma combinada com Vladimir Putin, e que seria essencial garantir a anistia para todos os rebeldes a fim de chegar a um acordo.

Voronej

A cidade atacada pelo Wagner tem depósito de ogivas nucleares.

Voronej, a capital do oblast (província) homônimo que está sob ataque das forças do Grupo Wagner, sedia um depósito de ogivas nucleares para emprego em bombardeiros de uma base aérea próxima.

O temor de que armas atômicas acabem ficando com controle difuso numa crise militar é um dos principais temores de especialistas em controle de armas. A Rússia tem o maior estoque de ogivas do mundo, pouco superior ao dos EUA.