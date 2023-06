SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião com passageiros foi atingido neste domingo (25) por um raio durante o pouso em Arkansas, nos EUA. As informações são do Daily Mail.

O avião da American Eagle foi atingido na cauda por um raio, durante uma tempestade.

O incidente aconteceu enquanto a aeronave esperava uma melhora no temporal para se dirigir ao portão de desembarque.

Primeiro, um raio caiu próximo ao avião mas, em seguida, outro atingiu a cauda da aeronave. O avião, um Embraer E175, comporta 76 passageiros.

Não houve feridos nem avarias na aeronave.