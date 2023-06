SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um discurso em Minsk, o ditador de Belarus, Aleksandr Lukachenko, disse que foi o responsável por evitar quer Vladimir Putin matasse o líder mercenário Ievguêni Prigojin durante o motim do fim de semana na Rússia.

Mesmo para os padrões usuais de Lukachenko, adepto de um estilo bufão, seu relato das tensas horas do sábado (24), quando ficou claro que o chefe do Grupo Wagner tinha tomado o controle de Rostov-do-Don (sul) e iria enviar suas tropas a Moscou, é de um desassombro teatral.

O ditador contou que o colega russo estava determinado a "eliminar" os rebeldes. "Eu disse para o Putin: sim, nós podemos matá-lo, não seria um problema. Se não der certo na primeira vez, então na segunda. Eu disse a ele: não faça isso", afirmou. Já na conversa com Prigojin, que segundo a versão oficial da crise resultou no acordo que a encerrou, Lukachenko disse: "Eles vão te esmagar como um inseto".

Segundo o relato do ditador, por volta das 8h de sábado ele recebeu informações de "algo estava errado no sul da Rússia". "Sabe como é, há uma guerra, sempre há muitas informações", disse. Logo depois, veio um chamado do Kremlin dizendo que Putin queria conversar "de forma urgente". Ficou combinado que falariam 10h30, mas às 10h10 o presidente russo já estava na linha.

"Ele me explicou tudo e disse: 'Sacha [diminutivo de Aleksandr], não tem jeito, ele [Prigojin] não quer ouvir ninguém, nem atende o telefone'. Eu o aconselhei a não fazer aquilo [matar o rebelde]", disse Lukachenko para uma claque de altos oficiais das Forças Armadas.

Segundo seu relato, ele conseguiu falar com Prigojin por volta das 11h, e ao meio-dia os três protagonistas da crise estavam em uma conferência telefônica. A essa altura, já havia combates entre as forças mercenárias e a Força Aérea Russa, que perdeu pelo menos cinco helicópteros e um avião de comando e controle na crise.

Enquanto a coluna com tanques montados em carretas, blindados e outros veículos do Wagner subia a rodovia M4 rumo a Moscou, houve outras seis rodadas de conversas, mas Lukachenko não disse se Putin participou de todas elas. Ao fim, já na noite de sábado, o acerto foi divulgado, com Prigojin insistindo que só queria salvar seu grupo da intervenção propostas pelos rivais do Ministério da Defesa, e não derrubar o governo.

A candura da história contada pelo belarrusso soa pouco crível, e se encaixa numa narrativa de um Putin não acuado pela situação, como foi percebido no exterior e por observadores mais isentos da cena russa. Há também aqueles que veem um cenário pintado para acobertar um arranjo ainda inaudito, como apontou à Folha de S.Paulo a analista Ekaterina Zolotova. Por fim, pode ser tudo verdade.

Por ora, os fatos são os seguintes. Prigojin desembarcou para seu exílio em Belarus, onde já tem uma base sendo preparada para os mercenários que quiserem segui-lo. Lukachenko disse que quer "aprender" com a experiência do Wagner em guerras como a da Ucrânia, o que já levou a protestos de seus vizinhos da Otan (aliança militar ocidental) Polônia, Lituânia e Estônia.

Putin manteve o morde-assopra da crise, na qual anistiou homens que derrubaram helicópteros e mataram aviadores, dizendo que vai investigar se Prigojin fez bom uso dos quase R$ 10 bilhões que ganhou no ano passado. E prometeu tirar tanques e outros equipamentos militares pesados, usados na Ucrânia, pelo Wagner.

Quem se sai melhor na foto até aqui, de todo modo, é Lukachenko, que viu seu status relativo crescer. Desde 2020, quando enfrentou duros protestos de rua contra mais uma reeleição fraudada, o ditador passou a submeter-se mais ao Kremlin. Rússia e Belarus formam o vago Estado da União, que agora ganhou contornos militares.

Minsk não é parte da Guerra da Ucrânia, mas permite o uso de seu território para ações russas desde a invasão de 2022. Os países passaram a unificar comandos militares. Neste mês, para completar, Lukachenko começou a receber armas nucleares táticas de Moscou, que seguirão operadas pelos russos, mas que causaram furor na vizinhança.