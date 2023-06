SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças Armadas da Colômbia suspenderam as buscas pelo cão farejador Wilson, que se perdeu na selva há mais de um mês durante as buscas a quatro irmãos que sofreram um acidente aéreo. A informação foi confirmada pelas autoridades ao canal de notícias colombiano Caracol.

As buscas eram feitas na região de San Jose del Guaviare, em uma área de mata fechada e de difícil acesso. Sob a premissa de que "ninguém fica para trás", o Exército manteve a chamada Operação Esperança após o resgate de três crianças e de um bebê, no último dia 9, que ficaram 40 dias perdidos.

Cerca de cem soldados, com apoio de outros cães farejadores e de indígenas, foram mobilizados para as buscas ao pastor belga. Uma cadela no cio também foi usada numa tentativa de atrair Wilson.

As esquipes relataram o desaparecimento do cachorro no último dia 8. Mas Wilson teria se afastado dos militares bem antes disso ?em 18 de maio.

De acordo com relatos de militares à mídia colombiana, Wilson foi visto duas vezes pelas equipes ?a última teria sido dois dias antes de as crianças serem encontradas. Porém, ele fugiu antes que pudesse ser resgatado. Pegadas do animal também foram localizadas, mas não levaram até ele.

Wilson foi treinado desde pequeno para enfrentar situações e locais adversos e a voltar para seu condutor. No começo do mês, ao anunciar o desaparecimento, o Exército afirmou que possivelmente o cachorro ficou desorientado durante a operação.

Ainda não se sabe o que aconteceu com ele. Além das condições do terreno, os sons da selva, a presença de outros animais e a falta de comida poderiam ajudar a explicar o comportamento do cachorro que, segundo militares, evitou contato com as equipes ao ser avistado.