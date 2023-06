SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 48 pessoas morreram e 20 ficaram feridas nesta sexta-feira (30) em um acidente de trânsito no Quênia. A tragédia é considerada uma das mais mortais dos últimos anos no país africano.

Segundo testemunhas, um caminhão que transportava um contêiner perdeu o controle e colidiu com vários veículos. Imagens transmitidas pela imprensa local mostram ferros retorcidos de carros e motocicletas, completamente destruídos. Um microônibus e outros caminhões também foram atingidos.

O acidente aconteceu às 18h30 no horário local (14h30 em Brasília) na região de Londiani, no oeste do Quênia. A investigação preliminar aponta que o caminhão perdeu o controle ao tentar desviar de um ônibus que parou na estrada com problemas mecânicos.

"Eu vi o caminhão em alta velocidade. Desviei e escapei de bater de frente", disse o motorista Peter Otieno, uma das testemunhas. "Vi cerca de 20 corpos. E havia outros que estavam embaixo dos veículos."

A Cruz Vermelha do Quênia disse que o caminhão colidiu com mais de seis veículos e atropelou pedestres. Mais de 20 pessoas precisaram ser hospitalizadas --as autoridades não informaram o estado de saúde. Os números podem aumentar, já que equipes de resgate continuam trabalhando no local do acidente.

Segundo o jornal queniano The Star, a operação de resgate e difícil porque a área é escura e chove forte. Várias autoridades manifestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. "O país está de luto com as famílias que perderam entes queridos em um acidente de trânsito terrível", escreveu o presidente queniano, William Ruto, nas redes sociais. "É angustiante saber que morreram jovens com um futuro promissor e empresários, que estavam em suas tarefas diárias."

O acidente é considerado um dos mais mortais do Quênia nos últimos anos. Em uma das tragédias mais chocantes de 2022, 34 pessoas morreram após um ônibus também perder o controle e cair de uma ponte na região central do país.