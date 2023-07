SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma italiana de 52 anos teve um cisto "gigante" removido de sua região abdominal. O estudo sobre o caso foi publicado na revista científica American Journal of Case Report.

O cisto se desenvolveu por dez anos sem ser detectado no corpo da mulher, que acreditava estar apenas ganhando peso. Os médicos envolvidos no caso acreditam que as condições econômicas e educacionais baixas da paciente atrasaram o diagnóstico.

Quando fez a cirurgia, a mulher pesava 123 kg; ela saiu do consultório com 70 kg. Além do cisto de 5 kg, foram retirados excessos de pele e 37 litros de fluido que se acumulou no corpo da mulher.

A cirurgia era de risco altíssimo. Os médicos dizem que poderiam ocorrer morte, instabilidade hemodinâmica, hemorragia, trombose venosa profunda, embolia pulmonar e dificuldade de desmame do ventilador.

A paciente recebeu alta do hospital dois meses depois. Hoje, dois anos após o caso, a mulher está "completamente recuperada e livre da doença".