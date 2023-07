JERUSALÉM, ISRAEL (FOLHAPRESS) - Israel anunciou nesta quarta-feira (5) o fim de sua incursão ao campo de refugiados Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, iniciada no começo da semana. A operação -a maior do tipo em quase 20 anos- resultou na morte de 12 palestinos e de um soldado israelense, além de ter se desdobrado em novos confrontos na Faixa de Gaza e motivado um ataque terrorista do grupo islâmico radical Hamas em Tel Aviv.

Segundo um porta-voz do Exército de Tel Aviv, as tropas do país começaram a deixar a região ainda na terça-feira à noite. O campo abriga cerca de 18 mil palestinos, dos quais cerca de cem ficaram feridos nos enfrentamentos, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.

O órgão, aliás, concebido como um governo de transição até o estabelecimento de um Estado na área, foi alvo de protestos após a saída dos israelenses. Três membros da administração foram expulsos pela multidão que participava do funeral de dez dos mortos nos enfrentamentos aos gritos de "saiam daqui!", "saiam daqui!".

Vídeos nas redes sociais também mostraram centenas de manifestantes lançando pedras contra o muro de cinco metros de altura que cerca a sede local da autoridade em Jenin, no início da manhã.

As manifestações chamam a atenção para a crescente falta de protagonismo da entidade que, estabelecida há quase 30 anos como parte dos Acordos de Oslo, parece não conseguir fazer frente nem aos militantes de Jenin e Nablus, outro grande reduto de grupos armados na Cisjordânia ocupada, nem a Israel.

Pesquisas indicam que cerca de 80% dos palestinos são a favor da renúncia de Mahmoud Abbas, 87, atual líder da Autoridade Palestina. Ele também é constantemente criticado por Tel Aviv, que o acusa de ser incapaz de controlar as facções armadas de seus territórios ?o órgão retruca dizendo que isso é impossível com Israel desrespeitando-o constantemente. Ao mesmo tempo, eleições não são realizadas há quase 20 anos, e ninguém se apresentou como um possível sucessor de Abbas.

A quarta-feira também foi usada pelos locais para avaliar os danos gerados pelas ações dos últimos dias, que incluíam casas totalmente destruídas, carros queimados, e ruas cobertas de escombros, cacos de vidro e cápsulas de balas.

Residente do acampamento, Mohammad Mansour relatou à agência de notícias Reuters ter ficado sem eletricidade e água durante a incursão ?retroescavadeiras do Exército israelense foram rasgando as ruas para expor minas, cortando cabos de energia e tubulações de água à medida que avançavam. "Acabamos sem pão ou suprimentos, estávamos famintos. Nunca tinha passado por isso", disse ele.

Siham al Naaja contou à AFP que nem a água, nem a eletricidade tinham voltado à sua casa mesmo após a saída das tropas. Suas janelas estavam quebradas, os móveis, tombados, e o piso coberto por destroços. Ela ainda acusou membros do Exército israelense de terem roubado dinheiro e ouro que pertenciam à sua família ?contatadas pela agência, as forças não se pronunciaram sobre as acusações.

O governo de Binyamin Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, defende que a operação militar era necessária para desmantelar o "ninho de vespas" que o campo de Jenin se tornou, no qual militantes palestinos conduziam atividades criminosas livremente. O Exército israelense diz ter atingido o centro de operações de um grupo armado local e unidades de fabricação de explosivos, além de ter detido 30 suspeitos e apreendido armas e dinheiro destinados ao financiamento de atividades terroristas.

Na terça, Bibi, como o primeiro-ministro é conhecido, declarou que a incursão não era um evento isolado, e que a operação do início desta semana representava o "início de incursões regulares". As Brigadas de Al-Quds, braço militar da facção palestina Jihad Islâmica, reagiram afirmando que "cada beco e rua logo se transformarão em campos de batalha".

A incursão ainda reverberou na Faixa de Gaza, da onde os palestinos lançaram uma rajada de foguetes contra Israel à noite, no mesmo momento em que as tropas do Estado hebreu deixavam Jenin. Os mísseis foram derrubados pela Força Aérea israelense, que por sua vez atingiu alguns alvos do Hamas, grupo islâmico extremista que controla a área ?nenhuma morte foi registrada, no entanto.

Balanço da AFP baseado em informações divulgadas por fontes oficiais indica que, desde o início do ano, a violência relacionada ao conflito israelense-palestino já matou pelo menos 190 palestinos, 26 israelenses, uma ucraniana e um italiano.