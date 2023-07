SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três irmãos são suspeitos de esconder o cadáver do pai para receber a aposentadoria dele na Itália. A namorada de um deles também é investigada. As informações são do The Guardian.

A polícia italiana encontrou o corpo de Bruno Delnegro, que tinha 81 anos, em uma caverna em Abruzzo, a 350 km de sua casa. O corpo foi originalmente encontrado por dois turistas canadenses, que faziam uma trilha pela comuna de Castrovalva, em julho do ano passado.

Ao invés de relatar a morte, os filhos do idoso, junto da namorada de um deles, teriam colocado o corpo em um saco de dormir e o transportado até a caverna. A ideia era continuar recebendo a pensão do homem, de 3 mil euros mensais (cerca de R$ 15.800). No último ano, Delnegro acumulou 60.000 euros (R$ 316.000) com a pensão e outras economias.

Segundo a polícia, Delnegro morreu de causas naturais e foi levado à caverna depois de sua morte. A autópsia revelou que ele faleceu dias antes de seu corpo ser encontrado, e só foi possível identificá-lo graças a uma prótese femural.

Os filhos e a namorada serão investigados por ocultação de cadáver, fraude e uso ilegal de um cartão de banco.