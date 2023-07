SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião foi danificado após um caminhão-pipa pegar fogo embaixo da aeronave em um aeroporto no Canadá neste domingo (9).

O fogo teve origem no motor do veículo, segundo o site Aviation A2Z. Cerca de 20 bombeiros foram enviados ao Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau para controlar as chamas.

A aeronave sofreu danos e teve de ir para a manutenção, mas ninguém ficou ferido devido ao incidente.

A situação ficou rapidamente controlada e os voos não foram afetados ou atrasados, disse a porta-voz do aeroporto, Anne Marcotte.

Além do controle das chamas, uma investigação foi aberta para apurar o incidente, informou o site Airlive.net.