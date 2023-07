SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo mercenário Wagner está entregando armas à Rússia, segundo o governo russo. A medida faz parte de um acordo após o fim de um motim de curta duração.

O grupo já entregou mais de 2 mil equipamentos, incluindo tanques e foguetes, e mais de 2,5 mil toneladas de munição. A informação foi divulgada pelo canal de TV Al Arabiya, com base em um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia.

No início desta semana, o Kremlin disse que Vladimir Putin se reuniu com o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, em 29 de junho, cinco dias depois do acordo. Na reunião de 3 horas, os mercenários disseram ao presidente russo que eram seus soldados e que continuariam a lutar por ele.

Durante o motim, os combatentes do Wagner assumiram o controle da cidade de Rostov, no sul da Rússia. Este foi o mais grave desafio de Putin desde que assumiu o poder na Rússia.

O acordo para o fim do conflito foi intermediado pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Após o acordo, Prigozhin disse entender os riscos de um conflito no país e confirmou que as tropas iriam recuar.

Com AFP