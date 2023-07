SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parlamento de Kosovo foi palco de uma briga generalizada nesta quinta-feira (13) após um deputado da oposição jogar água no primeiro-ministro do país. Naquele momento, o premiê nacionalista Albin Kurti falava sobre medidas para diminuir as tensões étnicas no norte do país.

Há muito opositores criticam a forma como Kurti lida com o tema --e que já prejudicou relações com antigos aliados ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia.

Um vídeo de dentro do parlamento mostrou um parlamentar do partido de oposição jogando água no premiê e em seu vice. A briga então se espalhou quando outros membros da oposição e da coalizão governista se aproximaram.

Kurti foi afastado de seus parlamentares e guarda-costas enquanto legisladores de ambos os lados se atacavam até a intervenção da polícia.