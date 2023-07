SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresária Natalia Bochkareva, filha de um amigo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi encontrada morta, aos 44 anos, dentro de seu apartamento no distrito de Presnensky, em Moscou.

Natalia Bochkareva foi achada sem vida após o porteiro do prédio em que ela morava acionar a polícia porque a empresária não atendia a porta, nem recebia ligações. As informações são do Daily Mail.

A polícia precisou forçar a entrada no apartamento, mas não encontrou sinais de que houve morte violenta na residência de Bochkareva.

Um dia antes de ser encontrada morta, Natalia teria dito a um funcionário que não estava se sentindo bem.

Natalia Bochkareva é filha do ex-governador do oblast de Penza, Vasily Bockkaryov, que foi um amigo próximo e aliado do líder russo Vladimir Putin ?o pai da empresária morreu em 2016, aos 67 anos.

A morte de Natalia Bochkareva é a décima segunda envolvendo magnatas russos que foram encontrados sem vida de forma suspeita.

OUTROS CASOS

No mês passado, a executiva Kristina Baikova morreu porque teria caído da janela do apartamento onde morava, em Moscou. Em dezembro de 2022, Pavel Antov, um dos deputados mais ricos da Rússia, morreu na Índia depois de cair da sacada de um hotel de luxo.

Desde o início da guerra na Ucrânia, pelo menos outros nove oligarcas russos morreram em circunstâncias suspeitas ou misteriosas. As mortes são atribuídas a suicídios ou acidentes, mas também podem ser assassinatos disfarçados, segundo observadores habituados aos métodos de vingança conhecidos do líder russo.